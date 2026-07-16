Szenen gehen viral: Die Beckhams im Wechselbad der Gefühle bei Englands WM-Aus

Der Traum vom ersten WM-Titel seit 60 Jahren ist für England geplatzt. Im zweiten Halbfinale setzte sich Argentinien in letzter Sekunde gegen England durch. Wie für viele andere Briten und Britinnen war die Niederlage ihres Heimatlandes auch für die Beckhams niederschmetternd.

Beckhams im WM-Fieber: Enttäuschte Gesichter nach England-Niederlage

David und Victoria Beckham hatten das Spiel in Atlanta, Georgia, von der Tribüne aus verfolgt und dabei jegliche Fassung verloren. Es wurde gejubelt, geschrien, gelacht und - wie Videos auf Social Media zeigen - geweint. Am Ende zeigte sich das Ehepaar von Englands Niederlage recht mitgenommen.

Hier einige virale Momente von den Beckhams beim Halbfinale: