Szenen gehen viral: Die Beckhams im Wechselbad der Gefühle bei Englands WM-Aus
Der Traum vom ersten WM-Titel seit 60 Jahren ist für England geplatzt. Im zweiten Halbfinale setzte sich Argentinien in letzter Sekunde gegen England durch. Wie für viele andere Briten und Britinnen war die Niederlage ihres Heimatlandes auch für die Beckhams niederschmetternd.
Beckhams im WM-Fieber: Enttäuschte Gesichter nach England-Niederlage
David und Victoria Beckham hatten das Spiel in Atlanta, Georgia, von der Tribüne aus verfolgt und dabei jegliche Fassung verloren. Es wurde gejubelt, geschrien, gelacht und - wie Videos auf Social Media zeigen - geweint. Am Ende zeigte sich das Ehepaar von Englands Niederlage recht mitgenommen.
Hier einige virale Momente von den Beckhams beim Halbfinale:
„Nach dem Schlusspfiff saßen David und Victoria mit gesenkten Köpfen da und verarbeiteten die bittere Nachricht, dass der Titel diesmal nicht nach Hause kommen wird“, schreibt Hello! über das Paar, das von drei seiner vier Kinder begleitet wurde: Romeo (23), Harper (15) und Cruz (21) sowie dessen Freundin Jackie Apostel. Cruz und sein Vater fielen sich nach der bitteren Niederlage Englands zermürbt in die Arme, während dieser sichtlich mit Tränen zu kämpfen hatte. Auch von seiner Frau wurde der 51-Jährige dem Bericht zufolge zeitweise getröstet.
Die Jubelstimmung war den Beckhams jedenfalls schlagartig vergangen, wie ein Video zeigt, in dem David und Victoria Beckham mit sauren Mienen um Fassung bemüht im Publikum stehen, aber ihre Enttäuschung sichtlich nicht verbergen können.
Auf Instagram teilte der ehemalige Profifußballspieler David Beckham später seine Gefühle über Englands Ausscheiden.
„Es ist herzzerreißend für uns alle, aber die Erinnerungen inspirieren und bleiben für immer“, schrieb er in der Bildunterschrift. „Vielen Dank an unser Team, unsere Fans und unser Land für alles, was ihr uns bei dieser Weltmeisterschaft gegeben habt.“
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