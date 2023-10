Sylvie Meis: Erster Red-Carpet-Auftritt mit Unternehmer Wim Beelen

Nachdem sich Moderatorin Sylvie Meis bei der Hochzeit von Promi-Dermatologin Emi Arpa auf Mallorca auffällig innig mit Unternehmer Wim Beelen gezeigt hatte, präsentierten sich die beiden jetzt erstmals Seite an Seite als Duo auf dem roten Teppich.

Sylvie Meis: "Bin sehr glücklich"

Bei einem Event in Berlin am Donnerstag (19. Oktober) zeigte sich Meis zusammen mit Beelen erstmals ganz offiziell in der Öffentlichkeit.