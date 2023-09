Sylvester Stallone zu Ehrenbürger von italienischer Gemeinde ernannt

Mehr als acht Jahrzehnte nach der Auswanderung seiner Großeltern aus Italien ist Hollywoodschauspieler Sylvester Stallone in der alten Heimat seiner Familie neuer Ehrenbürger. Der 77-Jährige ("Rocky, "Rambo") bekam die Auszeichnung am Mittwochabend in der süditalienischen Gemeinde Gioia del Colle überreicht. In der Kleinstadt in Apulien arbeitete sein Großvater in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts als Friseur und wanderte später in die USA aus.