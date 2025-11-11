Sydney Sweeney nahm 14 Kilo in 2 Monaten ab - gesamte Muskelmasse verloren

Sie nahm bekanntermaßen fast vierzehn Kilo zu, um die Boxerin Christy Martin glaubwürdig darzustellen. Dafür stellte sie ihre Ernährung um und konzentrierte sich für einige Monate intensiv auf Krafttraining. Nach Abschluss der Dreharbeiten zu dem von David Michôd inszenierten Film hatte sie nur sieben Wochen Zeit, bevor sie mit den Dreharbeiten zu "The Housemaid" und der dritten Staffel von "Euphoria" begann.

Für das Sport-Drama "Christy", das beim Toronto International Film Festival im September dieses Jahres seine Premiere gefeiert hat und am 7. November in die US-Kinos gekommen ist, habe Sweeney eigenen Angaben zufolge zugenommen, indem sie "extrem viel aß."

Dem Magazin People verriet sie, wie sie nach den Dreharbeiten wieder zu ihrer alten Form zurückgefunden hat.

Schauspielerin Sydney Sweeney hat sich für ihren neuen Boxfilm "Christy" einer extremen Transformation unterzogen. Eigenen Angaben zufolge hat sie in weniger als zwei Monaten knapp vierzehn Kilogramm abgenommen, die sie zuvor für die Rolle an Gewicht zugelegt hatte.

Um wieder abzunehmen, setzte die 28-Jährige das Krafttraining ab und unterzog sich abermals einer strikten Ernährungsumstellung. So hörte die Schauspielerin unter anderem auf, Proteinshakes zu sich zu nehmen, die sie für die Christy-Martin-Biografie getrunken hatte. Dadurch habe sie ihre gesamte Muskelmasse verloren.

"Das ist das Erste, was verschwindet, bevor man Fett abbaut", erklärte Sweeney. "Also habe ich das innerhalb von zwei Wochen verloren."

"Während des Trainings [für 'Christy'] war es echt schwer, an Gewicht zuzunehmen. Ich habe so viel gegessen. Wirklich alles, was man sich vorstellen kann", erinnerte sich die Schauspielerin im Gespräch mit People. "Und dann habe ich einen Proteinshake nach dem anderen getrunken und Unmengen an Kreatin genommen, was nur zu Wassereinlagerungen führt."

Also hörte sie damit auf, sobald die Dreharbeiten abgeschlossen waren.

Unterstützt wurde die Gewichtsabnahme durch eine gesunde Ernährung. Auch "viel Ausdauertraining" kam hinzu, um wieder zu ihrer alten Form zurückzukehren. Die Gewichtsabnahme fand aufgrund von Sweeneys vollem Terminkalender unter massivem Druck stand.

Um ihr Abnehm-Ziel zu erreichen, habe sie daher sehr streng mit sich selbst sein müssen. Sweeney scherzte, dass sei dankbar dafür sei, dass ihr "Stoffwechsel so gut funktioniert."

"Ich will nicht sagen, dass es kinderleicht ist", betonte sie. "Aber ich war mein ganzes Leben lang sehr aktiv. Ich war schon als Kind super aktiv und bin es immer geblieben und hatte immer einen guten Stoffwechsel. Ich kann zunehmen, aber ich kann auch wieder abnehmen."

Ob sie sich Zukunft wieder für eine Rolle einer solchen Transformation unterziehen würde, zweifelt sie jedoch an. Sweeney stellte klar, dass dies "möglicherweise das einzige Mal" sei, dass sie ihr Aussehen für eine Rolle so stark verändert habe.