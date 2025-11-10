Warum Tennislegende Thomas Muster seine Villa in der Steiermark verkauft

Schon vor zwei Wochen deutete Tennislegende Thomas Muster im Gespräch mit dem KURIER im Zuge der Erste Bank Open an, dass er sein Haus in Graz-Eggenberg verkaufen wolle.

"Jetzt werden die Leute wieder sagen, 'der Muster braucht Geld'. Aber das ist mir egal", schmunzelte er da. Die Wahrheit ist aber, dass sich Muster kaum noch in Graz aufhält. Im Winter ist er auf der Riesneralm und im Sommer am Wörthersee. Wer also das nötige Kleingeld hat, kann jetzt zuschlagen. Für 7.900.000 ist das Anwesen auf Herzog Immobilien zu haben. Dafür bekommt man ein Grundstück mit einer Fläche von 5.000 Quadratmetern. Im Haus gibt's insgesamt neun Zimmer inklusive eines Wohnweinkellers mit Wintergarten.