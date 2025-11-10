Warum Tennislegende Thomas Muster seine Villa in der Steiermark verkauft
Schon vor zwei Wochen deutete Tennislegende Thomas Muster im Gespräch mit dem KURIER im Zuge der Erste Bank Open an, dass er sein Haus in Graz-Eggenberg verkaufen wolle.
"Jetzt werden die Leute wieder sagen, 'der Muster braucht Geld'. Aber das ist mir egal", schmunzelte er da. Die Wahrheit ist aber, dass sich Muster kaum noch in Graz aufhält. Im Winter ist er auf der Riesneralm und im Sommer am Wörthersee.
Wer also das nötige Kleingeld hat, kann jetzt zuschlagen. Für 7.900.000 ist das Anwesen auf Herzog Immobilien zu haben. Dafür bekommt man ein Grundstück mit einer Fläche von 5.000 Quadratmetern. Im Haus gibt's insgesamt neun Zimmer inklusive eines Wohnweinkellers mit Wintergarten.
Im Zubau befindet sich das Poolhaus, sowie ein Gästeapartment. Autos kann man auch einige mitnehmen, denn es gibt fünf Stellplätze in zwei beheizten Garagen, sowie acht Stellplätze im Freien. Auch der Vorplatz ist übrigens beheizt, "sodass Sie nie ein Thema mit Schnee oder Glatteis haben werden", wie auf der Website der Immobilien Firma zu lesen ist.
Neben dem Wohnsitz hat sich auch sonst für Thomas Muster einiges verändert. Er spielt kaum noch Tennis, da er keinen Partner findet und von der Riesneralm 45 Minuten bis zur nächsten Halle braucht. Er hält sich jetzt mit Laufen auf dem Laufband fit, wo er es auf 50 bis 60 Kilometer pro Woche bringt.
