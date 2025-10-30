Der Look, über den alle reden: Sydney Sweeney zeigt in Durchsichtig-Kleid alles

Schauspielerin Sydney Sweeney ließ beim diesjährigen Variety Power of Women Event in Los Angeles tief blicken - und zwar wirklich tief. Die Schauspielerin präsentierte sich auf dem roten Teppich in einem silbernen Glitzerkleid, dessen Oberteil fast komplett durchsichtig war. Da sie darunter auf einen BH verzichtete, kam ihre Oberweite deutlich zur Geltung. Sydney Sweeney bisher gewagtester Red-Carpet-Look Zudem schmiegte sich das bodenlange, eng anliegende Kleid an jede Kurve ihres Körpers. Zu dem gewagten Look kombinierte die "Euphoria"-Darstellerin ein dezentes Make-up, silberne Ohrringe und passende Ringe. Ihren blonden Bob trug sie lässig gestylt im Mittelscheitel. Der Look erregte jede Menge Aufmerksamkeit und sorgt weltweit für Schlagzeilen in der Klatschpresse. Kein Wunder: Page Six bezeichnet die bodenlange, von Christian Cowan entworfene Robe, als Sweeneys bisher gewagtesten Red-Carpet-Look.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Mario Anzuoni Sydney Sweeney

Auch auf Social-Media wurde der provokante Look vielfach diskutiert. X (ehemals Twitter) war das Kleid sogar eine Warnung wert: "Nicht jugendfreier Inhalt mit Altersbeschränkung", bekommt man zu lesen, wenn man ein Video von Sweeney bei der Variety-Veranstaltung ansehen will (zu sehen hier).

Hochkarätige Gäste auf der Gala Sydney Sweeney stand am Mittwoch nicht nur wegen ihres Kleides im Mittelpunkt der Veranstaltung. Gemeinsam mit Jamie Lee Curtis, Nicole Scherzinger, Wanda Sykes und Kate Hudson gehört sie zu den geehrten Stars des Abends, bei dem die Leistungen von Frauen aus Medien und Unterhaltung im vergangenen Jahr gewürdigt wurden. Außerdem war auch Sharon Stone zu Gast, mit der Sweeney strahlend für die Fotografen posierte. In ihrer Dankesrede sprach der Serienstar vor allem über die ebenfalls anwesende Boxweltmeisterin Christy Martin, die sie in dem kommenden Film "Christy" verkörpert. "Ich bin keine Kämpferin im Ring, aber ich habe mich in Christy wiedererkannt", sagte Sweeney laut Variety. "Ich weiß, wie es sich anfühlt, unterschätzt zu werden, von anderen definiert zu werden, bevor man sich selbst definieren konnte. Ich weiß, wie es sich anfühlt, beweisen zu müssen, dass man es verdient, hier zu sein, gesehen zu werden, ernst genommen zu werden."