Hollywood-Star Hugh Jackman lässt sich derzeit nach fast dreißig Jahren Ehe offiziell von Deborra-Lee Furness scheiden, getrennt ist das ehemalige Traumpaar der Traumfabrik schon länger. Der Grund soll eine andere Frau sein: Jackman soll noch während seiner Ehe mit Furness eine Affäre mit Kollegin Sutton Foster eingegangen sein. Mit ihr war er zwischen Ende 2021 und Anfang 2023 gemeinsam in "The Music Man" am Broadway zu sehen.

Doppelte Tony-Award-Gewinnerin

Sutton Lenore Foster, geboren am 18. März 1975 in Statesboro, Georgia, gehört zu den profiliertesten Musicaldarstellerinnen ihrer Generation und ist am Broadway seit langem ein großer Star. Bereits als Teenager trat sie in nationalen Produktionen auf. Später besuchte sie die Carnegie Mellon University, brach das Studium jedoch ab, um sich ganz ihrer Karriere auf der Bühne zu widmen.

Ihren großer Karrieredurchbruch feierte sie 2002 mit der Hauptrolle der lebensfrohen Millie Dillmount in dem Musical "Thoroughly Modern Millie". Die ursprünglich als Zweitbesetzung engagierte Foster übernahm die Rolle kurzfristig und überzeugte Kritiker wie Publikum gleichermaßen. Für ihre Darbietung erhielt sie ihren ersten Tony Award als Beste Hauptdarstellerin in einem Musical – ein Meilenstein in ihrer Karriere. Viele weitere sollen folgen.

In den folgenden Jahren etablierte sich Foster als feste Größe am Broadway. Ob als Prinzessin Fiona in "Shrek the Musical", als Reno Sweeney in "Anything Goes" oder als Marian Paroo in der zuvor genannten Broadway-Neuinszenierung von "The Music Man" neben Jackman: Foster überzeugt stets mit Charisma, Präsenz, Humor und stimmlicher Brillanz. 2011 wurde sie erneut mit dem Tony Award ausgezeichnet, diesmal für ihre Leistung in "Anything Goes".

Ihr älterer Bruder Hunter ist ebenfalls Theaterschauspieler.