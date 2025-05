Meilenstein von Hugh Jackman und Sutton Foster "erschüttert" Deborra-Lee Furness

Der "Wolverine"-Star soll schon seit einiger Zeit eine Romanze mit der amerikanischen Schauspielerin und Sängerin Sutton Foster gehabt haben. Die beiden haben ihre Beziehung inzwischen offiziell gemacht.

Deborra-Lee Furness beantragt offizielles Ehe-Aus

Jetzt wird berichtet, Deborra-Lee Furness habe in New York offiziell die Scheidung eingereicht. Beide Seiten hätten sich in Details geeinigt, jetzt müsse nur noch ein Richter formell zustimmen, berichtete das Promiportal TMZ.com. Weitere Einzelheiten, etwa über finanzielle Absprachen der zweifachen Eltern, wurden nicht bekannt.