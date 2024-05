Sussex-Team bestätigt: Charles "leider" zu beschäftigt ist, um Harry zu sehen

Das Team von Prinz Harry und Herzogin Meghan bestätigte am Dienstag, dass König Charles III. zu beschäftigt sein wird, um sich während Harrys Besuchs in England mit seinem Sohn zu treffen.

Prinz Harry soll Berichten zufolge bereits am Dienstag in London gelandet sein. Am 8. Mai wird er in der St. Paul's Cathedral das zehnjährige Bestehen der Invictus Games im Rahmen eines Dankgottesdienstes feiern. Die Reise aus den USA nach England ist Harry ohne Meghan und die beiden gemeinsamen Kinder angetreten.