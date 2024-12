Trennung bei Suri Cruise: Erste Beziehung endet mit Tränen

Das inzwischen getrennte Paar wurde zum ersten Mal im Juni in der Öffentlichkeit gesichtet. Der 18-jährige Cohen begleitete die Tochter von Cruise und Holmes als Date zum Abschlussball. In den Wochen darauf wurden die zwei Turteltauben, die davor lange Zeit gute Freunde gewesen sein sollen, immer wieder schmusend gesichtet.

Im August trennten sich die Wege der beiden, als sie auf's College gingen. Suri absolviert derzeit ihr erstes Semester an der Carnegie Mellon University, während Toby am renommierten Berklee College of Music in Boston studiert.

Die Trennung sei für Suri "nicht einfach" gewesen, behauptet ein Insider. Ihr sei nicht nur das Herz gebrochen worden. Es heißt, der Promi-Spross würde auch um die Freundschaft trauern, die sie und Toby Cohen verband, bevor sie ein Paar wurden.

"Suri glaubte, verliebt zu sein und hatte keine Angst, es der Welt zu zeigen, daher fiel ihr die Trennung nicht leicht, aber sie hat das mithilfe ihrer Freunde gemeistert", heißt es.