Supermodel Tyra Banks verklagt Netflix wegen Doku über "America's Next Top Model"

Wegen einer Dokumentation über die Castingshow "America's Next Top Model" verklagt das ehemalige US-Supermodel Tyra Banks Medienberichten zufolge den US-Streaminganbieter Netflix.

Klage wegen Verleumdung

Wie unter anderem die New York Times, das Promiportal People und die Branchenblätter Deadline und Entertainment Weekly am Montag mit Berufung auf Gerichtsdokumente berichten, wirft die 52-Jährige dem Unternehmen Verleumdung vor. Banks war Produzentin, Jurorin und Moderatorin der Show.

Wie die Medien weiter aus den Dokumenten zitierten, soll Banks ein dreieinhalbstündiges Interview für die Dokumentation gegeben haben, von dem nur 16 Minuten verwendet worden seien. Ihre Aussagen seien dann "aus dem Zusammenhang gerissen und neu zusammengesetzt" worden, "um eine falsche und verleumderische Erzählung zu stützen, die nichts mit dem zu tun hat, was sie tatsächlich geäußert hat".