Was Königin Silvia an neuer Serie über junge Liebe zu Carl Gustaf "merkwürdig" findet

Olympia 1972: In München beginnt eine große Liebesgeschichte zwischen der Deutschen Silvia Sommerlath und dem schwedischen Kronprinzen Carl Gustaf. Die Höhen und Tiefen der jungen und anfangs noch geheimen Beziehung gibt es ab Frühling 2027 als Serie mit Alicia von Rittberg und Edvin Endre in den Hauptrollen zu sehen. Ihr Geheimnis beim Spielen des königlichen Paares? "Es hilft wirklich, sich darauf zu konzentrieren, wie sich diese junge Liebe anfühlt und darin Abenteuer und Freude zu entdecken", sagte von Rittberg der Deutschen Presse-Agentur.

Selbst Königin oder König zu sein, findet sie nicht erstrebenswert. Und schwer nachzufühlen, wie ihr Kollege Endre meint. "Deshalb ist mein Ansatz, das Menschliche an der Geschichte von Silvia und Carl Gustav zu finden und mir wirklich anzuschauen, warum sie sich füreinander entschieden haben", sagte der Schauspieler. Die Dreharbeiten laufen laut einer Sprecherin seit März und sollen Ende Juni abgeschlossen werden. Drehorte sind München, Berlin und verschiedene Schauplätze in Schweden.

Hommage an royale Ehe

Die Serie sei gedacht als Hommage an die royale Ehe, die sich 2026 zum 50. Mal jährt, so die Macher. Stichtag ist der 19. Juni 2026. Zur Goldenen Hochzeit wird die Serie allerdings nicht zu sehen sein. Die Erstausstrahlung ist erst für Anfang 2027 geplant. Sie soll zunächst auf Prime Video erscheinen und dann bei Sat.1. "Queen Silvia", so der aktuelle Arbeitstitel der Serie, habe den Anspruch, der Königin ein Denkmal als Ikone zu setzen, sagte Produzent Carsten Kelber.