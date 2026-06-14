Dieser Gast fehlte bei der Goldenen Hochzeit des schwedischen Königspaares

Den 50. Hochzeitstag begehen der schwedische König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia eigentlich erst am 19. Juni. Die Feierlichkeiten dazu fanden aber schon am Wochenende statt. Der Tag begann mit einem Dankesgottesdienst in der Schlosskapelle des Königlichen Schlosses von Stockholm. Mit dabei waren natürlich alle Kinder des Paares. Kronprinzessin Victoria kam mit Ehemann Prinz Daniel und Sohn Oscar. Tochter Estelle war das einzige Familienmitglied, das bei der Goldenen Hochzeit fehlte, da sie sich im Moment auf Sprachreise befindet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © via REUTERS/Christine Olsson/TT Kronprinzessin Victoria mit Ehemann Prinz Daniel und Sohn Prinz Oscar

Auch Prinzessin Madeleine war samt Familie dabei, wie auch ihr Bruder Prinz Carl Philip. Er hatte auch den jüngsten Gast auf dem Arm, die einjährige Prinzessin Ines. Nach dem Gottesdienst ging es für das Königspaar aufs Wasser, und sie stiegen in eine Schaluppe (kleines Boot). Danach ging"s dann in die Kutsche und durch die Innenstadt bis zum Kungsträdgården, wo zu einem großen Open-Air-Konzert geladen wurde.

Das eigentliche Highlight fand aber am Abend statt. Denn da ging es in die Königliche Oper. Auch vor 50 Jahren waren Carl Gustaf und Silvia einen Tag vor ihrer Hochzeit in der Oper - die schwedische Band ABBA spielte damals ihren späteren Hit "Dancing Queen" zum ersten Mal.