Royale Ehre für Hollywoodstar Helen Mirren

Auf der Liste zu Charles“ offiziellen Geburtstagsfeierlichkeiten - geboren wurde der Monarch im November 1948 - stehen in diesem Sommer knapp 1.200 Prominente und weniger bekannte Menschen, die sich um die Allgemeinheit und den Staat verdient gemacht haben. Und zwar handelt es sich dabei um die „King“s Birthday Honours List“, die die Regierung in der Nacht zum Samstag veröffentlichte.

Verliehen werden die vielfältigen Ehren auf Vorschlag der Regierung. Am bekanntesten ist die Ritterwürde, die mit einer Erhebung zum Sir oder zur Dame einhergeht. Abgestuft darunter sind die Orden CBE, OBE und MBE zu finden. In Gänze lauten die Titel Commander, Officer und Member of the British Empire. Die britische Schauspielerin Helen Mirren (80, „The Queen“) ist nun Teil des exklusiven Ordens „Companions of Honour“, dem maximal 65 Menschen angehören. Sie wird für ihre Verdienste im Bereich Theater geehrt.