Supermodel Paulina Porizkova heiratet in grauem Brautkleid

Supermodel Paulina Porizkova hat zum zweiten Mal geheiratet. Diesmal in einem grauen Kleid, wie Instagram-Postings des Modemagazins Vogue zu entnehmen ist. Ihr Auserwählter ist US-Drehbuchautor und TV-Produzent Jeff Greenstein („Friends“, „Will & Grace“, „Desperate Housewives“, „Parenthood“). Die Zeremonie habe im italienischen Dorf Orta San Giulio, auf das das Paar bei einer gemeinsamen Reise gestoßen sei, stattgefunden.

Vogue zufolge lernten sich Porizkova und Greenstein im Jänner 2023 über eine Dating-App kennen. Das erste persönliche Treffen habe schließlich in New York City stattgefunden. „Es verschlug mir den Atem, als ich sie sah“, zitiert das Magazin den Bräutigam.

Erste Ehe mit Ric Ocasek

Das Model war in erster Ehe mit Ric Ocasek von der Rockband The Cars verheiratet. 2018 hatte sie die Trennung bekanntgegeben. „Ric und ich haben uns im vergangenen Jahr im Guten getrennt“, so Porizkova damals auf Instagram. „Die Fotos unserer glücklichen Familie sind tatsächlich glückliche Familien-Fotos, aber wir sind kein Paar mehr.“ Porizkova nutzte etliche Metaphern aus dem Straßenverkehr, um den Stand der Dinge zu beschreiben.

Kennengelernt hatten sich die beiden immerhin beim Videodreh für den Song „Drive“ (auf Deutsch: „Fahrt“) im Jahr 1984, in dem sie die Hauptrollen spielen. „Unsere Familie war immer - und ist noch - ein stabiles Auto“, so Porizkova. „Wenn wir vier zusammen sind, können wir überall hingehen, wo uns die Straße hinführt. Aber als Zweirad sind mein Mann und ich nicht mehr Pedale im Einklang.“

2019 starb Ocasek an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.