Supermodel Helena Christensen: Sohn ist ihr Ebenbild

Helena Christensen blickt auf eine langjährige Karriere im Modelbusiness zurück. Die Tochter einer peruanischen Mutter und eines dänischen Vaters flog 1986 erstmals nach Paris, um für das Modemagazin Elle zu modeln. Im selben Jahr wurde die 1,78 Meter große Schönheit zur Miss Dänemark gewählt. Bildstrecken für die Vogue steigerten die Popularität der smarten Dänin, die von Starfotograf Friedemann Hauss entdeckt wurde. Der internationale Durchbruch gelang ihr aber erst 1990 mit Fotos in dem Reizwäsche-Katalog "Victoria’s Secret". Von da an stieg Christensen in die Riga der bekanntesten Models der Welt auf.

Helena Christensen modelt zusammen mit Mingus Lucien Reedus

Christensen zählte zu den bestgebuchten Top-Models der 1990er Jahre und wurde von namhaften Modedesignern mit Komplimenten überschüttet. So schwärmte Gianni Versace einmal über Christensen, dass sie den schönsten Körper der Welt habe. Modelegende Karl Lagerfeld war lange Zeit der Meinung, dass kein Model längere und schönere Beine habe als Helena Christensen.

Und auch mit 52 Jahren ist Christensen noch immer gut im Geschäft. Nach ihrem Rückzug aus der Modelwelt gründete Christensen, die sich unter anderem für den Kampf gegen Brustkrebs engagiert, das Modemagazin Nylon. Mittlerweile arbeitet sie auch als Fotografin, als Designerin ihrer Modefirma Christensen & Sigersen und führt ein Geschäft für Mode und Antiquitäten in New York. Doch auch als Model ist Christensen in letzter Zeit wieder vermehrt zu sehen.

Sohn Mingus Lucien Reedus ist ebenfalls in die Fußstapfen seiner Mama getreten. Seit einigen Jahren mischt er die Modewelt auf. Nun modelte der 21-Jährige, der nach dem berühmten Jazzbassisten Charles Mingus benannt wurde, an der Seite seiner berühmten Mutter für "Victoria's Secret". Und spätestens jetzt wird offensichtlich: Der junge Mann kommt optisch ganz nach seiner Mama.