"Superman" Christopher Reeve: Sohn Will sieht ihm zum Verwechseln ähnlich

Einsatz für die Forschung

Reeve forderte bei Reden vor den Vereinten Nationen in New York und im US-Kongress in Washington selbst mehr Rechte für Behinderte. Er appellierte in einer Oscar-Nacht auch an Hollywood. In eine, computerbetriebenen Rollstuhl sitzend und überwiegend auf künstliche Beatmung angewiesen, debattierte er mit Ärzten über seinen Traum, die durchtrennten Nervenstränge im Nacken mit Hilfe von Stammzellen wieder zu "kitten". Sein Mut ging so weit, die Regierung von US-Präsident George W. Bush wegen ihrer Begrenzung der Stammzellenforschung zu verklagen. Erfolgreich drückte er die Forschung mit embryonalen Stammzellen in Kalifornien mit durch.