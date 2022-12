"Super Sized Salon"-Star Jamie Lopez stirbt mit 37 Jahren

Laut TMZ soll die Unternehmerin vor ihrem Tod in ein Krankenhaus in Las Vegas eingeliefert worden sein, wo sie am Wochenende an den Folgen von Herzkomplikationen gestorben sei.

Die US-Amerikanerin Jamie Lopez hatte ihre Fans an ihrem Abnehmerfolg teilnehmen lassen. Die Influencerin hat früher 383 Kilogramm gewogen und war ans Bett gefesselt. Es ist ihr gelungen, 181 Kilogramm abzunehmen, bevor sie ihr eigenes Unternehmen gründete.