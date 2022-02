Scarlett Johansson und Colin Jost machen sich über ihre Ehe lustig

In einer Reihe an Szenen ruiniert Alexa das Beziehung-Idylle des Paares, indem sie die verborgenen Gedanken der Ehepartner ausposaunt. Der Werbespot beginnt damit, dass Johansson und Jost Alexa auffordern, den Super Bowl auf ihrem Fernseher einzuschalten. "Kühle den Roséwein ein", teilt der Sprachdienst den beiden mit. "Rosé?", wundert sich Johansson. "Es ist so, als könnte sie deine Gedanken lesen."

Nach und nach sabotiert Alexa vermeintlich innige Momente des Paares mit unangebrachten Kommentaren. So ist Johansson im Bett nach dem Aufwachen zu sehen. Johansson schlägt die Augen auf und blickt den Mann an ihrer Seite zufrieden an. "Ich liebe es, wenn wir ausschlafen können", flüstert sie Jost zu. "Bestelle frisches Minz-Mundwasser. Extra stark", teilt Alexa mit, während Johansson aufschreckt, um ihren Atem zu kontrollieren.