Sugababes-Sängerin wurde entführt, als sie 16 Jahre alt war

Die britische Sängerin Keisha Buchanan, bekannt als Gründungsmitglied der Girlgroup Sugababes, hat in einem Podcast-Interview ein erschütterndes Kapitel aus ihrer Jugend offenbart. Im Alter von 16 Jahren wurde sie entführt und mehrere Stunden festgehalten – ein Ereignis, das sich kurz vor dem musikalischen Durchbruch ihrer Band ereignete. Im Gespräch mit Luke Hamnett im Podcast "Live, Laugh, Luke... with Luke Hamnett" berichtete die heute 41-Jährige von dem Vorfall, der sie nachhaltig prägte.

"Ich hatte da diesen Vorfall direkt vor meinen Prüfungen, bei dem ich entführt wurde", schilderte Buchanan. Sie befand sich gerade auf dem Heimweg von der Schule, als ein Mann sie packte, entführte und daraufhin gefangen hielt. "Es waren ein paar Stunden. Für ein Kind ist das, weißt du, eine lange Zeit", erinnerte sich die Musikerin. Danach konnte sie nach Hause zurückkehren. Weil aber zu dieser Zeit auch die erste Single der Sugababes, "Overload", erschien, stand Buchanan unter großem Druck, der ihr kaum Raum ließ, um das Geschehene zu verarbeiten. Die Konsequenzen: Die Sängerin entschied sich, die Schule nicht zu beenden, und ihre Eltern hielten den Schulweg für zu unsicher, um sie dort weiterhin unbeaufsichtigt zu lassen.