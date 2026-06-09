Sugababes-Sängerin wurde entführt, als sie 16 Jahre alt war
Die britische Sängerin Keisha Buchanan, bekannt als Gründungsmitglied der Girlgroup Sugababes, hat in einem Podcast-Interview ein erschütterndes Kapitel aus ihrer Jugend offenbart. Im Alter von 16 Jahren wurde sie entführt und mehrere Stunden festgehalten – ein Ereignis, das sich kurz vor dem musikalischen Durchbruch ihrer Band ereignete.
Im Gespräch mit Luke Hamnett im Podcast "Live, Laugh, Luke... with Luke Hamnett" berichtete die heute 41-Jährige von dem Vorfall, der sie nachhaltig prägte.
"Ich hatte da diesen Vorfall direkt vor meinen Prüfungen, bei dem ich entführt wurde", schilderte Buchanan. Sie befand sich gerade auf dem Heimweg von der Schule, als ein Mann sie packte, entführte und daraufhin gefangen hielt. "Es waren ein paar Stunden. Für ein Kind ist das, weißt du, eine lange Zeit", erinnerte sich die Musikerin. Danach konnte sie nach Hause zurückkehren.
Weil aber zu dieser Zeit auch die erste Single der Sugababes, "Overload", erschien, stand Buchanan unter großem Druck, der ihr kaum Raum ließ, um das Geschehene zu verarbeiten. Die Konsequenzen: Die Sängerin entschied sich, die Schule nicht zu beenden, und ihre Eltern hielten den Schulweg für zu unsicher, um sie dort weiterhin unbeaufsichtigt zu lassen.
Aufgrund der Ereignisse entschied sich Buchanan früh dazu, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. "Ich bin tatsächlich seit ich 16 bin eine Verfechterin von Therapie", betonte sie im Podcast. Bis heute sei die psychologische Unterstützung ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens geblieben.
Buch soll Details verraten
Über die Details ihres Traumas äußerte sich Buchanan bewusst zurückhaltend. Sie wolle die gesamte Geschichte in einem geplanten Buch erzählen, das sowohl ihre persönliche als auch ihre berufliche Reise thematisieren soll. "Ich glaube, ich habe es einfach irgendwie verdrängt und musste dann zurück in die Promotion für unsere erste Single", sagte sie im Interview über die Zeit nach der Entführung.
Das Buch soll nicht nur von der Entführung handeln, sondern auch von den turbulenten Jahren in der Band, den zahlreichen Besetzungswechseln, ihrem erzwungenen Ausstieg 2009 und dem langjährigen Rechtsstreit um die Namensrechte der Sugababes, der erst 2019 endete. Derzeit besteht die Band (wieder) aus den Gründungsmitgliedern Buchanan, Mutya Buena (41) und Siobhán Donaghy (41). An alte Erfolge konnten sie in den vergangenen Jahren aber nicht mehr anschließen.
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