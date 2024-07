"Style Queen": Welche royale Prinzessin die bestangezogene Britin ist

Bei ihren Fans kommt die Wahl jedenfalls sehr gut an. So heißt es zum Beispiel auf Instagram: "Es ist wunderbar, Prinzessin Beatrice auf der Eins zu sehen! Sie wurde früher für ihr Aussehen ungerechterweise kritisiert oder verspottet, aber ich fand schon immer, dass sie so stylish und wunderschön ist."

Beatrice ist die ältere Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson. Am 26. September 2019 gab sie ihre Verlobung mit dem britisch-italienischen Immobilienunternehmer Edoardo Mapelli Mozzi bekannt, die Hochzeit folgte am 17. Juli 2020 in der All Saints Chapel im Park von Windsor Castle.

Am 18. September 2021 kam dann ihr erstes Kind, Tochter Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi zur Welt.

Platz zwei auf der Style-Liste vergab der Tatler an die britische Modedesignerin Jade Holland Cooper (37). Platz drei geht an Beckham-Sprössling Cruz Beckham (19).