"Stromberg"-Star Christina Drechsler mit nur 41 Jahren gestorben

Drechsler hat nach der Matura Schauspiel an der Ernst Busch-Hochschule für Schauspielkunst in Berlin studiert und schloss 2004 mit Diplom ab. Sie war auf der Bühne unter anderem in den Inszenierungen "Berlin Aleanderplatz" und "Die Ratten" von Uwe Eric Laufenberg zu sehen.

Von 2003 bis 2013 war sie fest am Berliner Ensemble engagiert. Im Jahr 2005 erhielt sie den Daphne-Preis der TheaterGemeinde Berlin für "herausragende schauspielerische Leistungen". 2012 wurde sie für ihre Nebenrolle in Christian Schwochows Drama "Die Unsichtbare" für den Deutschen Filmpreis nominiert. Darin spielte Drechsler die behinderte Schwester der Hauptfigur.