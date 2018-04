Streit im spanischen Königshaus? Verstörendes Video aufgetaucht

Ganz scheint man sich aber nicht darüber im Klaren zu sein, was sich in der Kathedrale von Palma zwischen Sofia, Letizia und Leonor abgespielt hat. So will das britische Express-Magazin gar erkannt haben, dass in dem Video Letizia ihre Schwiegermutter von ihren Mädchen wegstößt.

Marie Chantal kritisiert Szene

Obendrein heizte keine Geringere als König Felipes Cousine, Marie Chantal von Griechenland, den Spekulationen um das Verhältnis von Letizias Töchtern zu ihrer Oma ein.

"Keine Großmutter sollte so behandelt werden", schrieb sie auf Twitter. "Was sagt die spanische Presse dazu? Das ist so scheußlich."