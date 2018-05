Streit eskaliert: Pietro Lombardi rechnet mit Sarah ab

Am 4. Mai meldete sich Sarah Lombardi mit ihrem neuen Album "Zurück zu mir" nach ihrer Trennung von Pietro Lombardi zurück. Gegen den Vater ihres Kindes erhob sie jetzt in ihrer neuen TV-Sendung aber den Vorwurf, dass sie während ihrer Ehe karrieretechnisch zurücksteckten musste, weil sie von Pietro nicht unterstützt worden sei – was der Sänger aber nicht auf sich sitzen lassen will.

Sarah Lombardi: Litt ihre Karriere wegen Pietro?

"Natürlich ist es in der Vergangenheit oft so gewesen, dass ich den einen oder anderen Job habe absagen musste, weil der Pietro oder meine Familie einfach keine Zeit hatte, mir mit Alessio zu helfen", erzählte die 25-Jährige, die mit ihrem Noch-Ehemann den zweijährigen Sohn Alessio hat, in ihrer neuen Doku-Soap "Sarah – Zurück zu mir" vor wenigen Tagen. "Und bevor ich den Alessio in irgendwelche fremden Hände gebe, ist es mir einfach wichtiger, dass ich als Mama da bin."