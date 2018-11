Stormy Daniels Star-Anwalt festgenommen

Ehefrau: Michael war nie gewalttätig

Laut der auf Promi-News spezialisierten Website TMZ wird dem 47-Jährigen vorgeworfen, am Dienstagabend in Los Angeles gegen eine Frau gewalttätig geworden zu sein. Am Mittwoch sei es dann zu einer erneuten Konfrontation gekommen, woraufhin Avenatti festgenommen worden sei.

Wer die Frau ist, war zunächst unklar. TMZ berichtete zunächst, es handle sich um Avenattis Ehefrau, von der er getrennt lebt. Das stellte sich aber als falsch heraus. Lisa Storie Avenatti erklärte in einer Stellungnahme, ihr Mann sei ihr gegenüber nie gewalttätig geworden.