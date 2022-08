Video: Sting feierte 30. Hochzeitstag auf toskanischem Landgut

Der britische Sänger Sting (70) und seine Frau Trudie Silver haben am Montagabend ihren 30. Hochzeitstag auf ihrem toskanischen Landgut "Il Palagio" in der Nähe von Florenz gefeiert. Ein von der lokalen Tageszeitung Corriere Fiorentino veröffentlichtes Video zeigt Sting zusammen mit seinem Sohn Joe beim Gitarrespielen und Singen des Hits "Every Breath You Take" für seine Gäste.