Stimme der 80er: Frühere Eurythmics-Sängerin Annie Lennox wird 65

Vor fünf Jahren standen die beiden Synthiepop-Stars zwar schon einmal auf der Bühne bei einem Grammy-Konzert, aber "nur" mit einem Beatles-Song zu Ehren der Pilzköpfe. Lennox wehrte sich lange dagegen, die alte 80er-Jahre-Magie wiederaufleben zu lassen. "Ich denke, es ist erledigt, es ist vorbei", sagte sie dem Telegraph 2014. "Ich bin gerne frei." Nun hat sie mal wieder bewiesen, warum sie nicht nur das Gesicht, sondern auch die Stimme der 80er war. Am 25. Dezember feiert die Oscar-gekrönte Sängerin und Songwriterin ihren 65. Geburtstag.

"Cooler than ice cream and warmer than the sun", sang Lennox 1983 lasziv in "Who's that girl". In den 80er-Jahren dominierte das britische Duo die Charts mit Hits wie "Love is a Stranger" and "There Must be an Angel (Playing with My Heart)".

Traumatischer Beginn einer Weltkarriere

Lennox wuchs in den 50er-Jahren im schottischen Aberdeen in einer einfachen Familie auf. Doch eine Chorleiterin förderte schon mit sieben ihr musikalisches Talent und half ihr, ihre Stimme zu entwickeln. Mit einem Stipendium studierte sie an der Royal Academy of Music in London Flöte, Klavier und Cembalo und kellnerte mit langen braunen Haaren und in Hippie-Kleidern, um sich über Wasser zu halten.

Dabei lernte sie ihren späteren Eurythmics-Partner Dave Stewart kennen. Mit der Popgruppe "The Tourists" hatten sie erste Hits, doch die Gruppe löste sich auf, und Lennox und Stewart blieben auf 35.000 Pfund Schulden sitzen. Lennox bekam Panikattacken; sie trennen sich privat, aber arbeiteten weiterhin zusammen. "Es war die Hölle und ich will so etwas nie wieder erleben", sagte sie später laut Daily Mail. "Ich war am Boden zerstört von den Traumata und Dramen."