Annie Lennox: Sommerzeit und Lynchjustiz

An die 80er-Jahre, jene Zeit, in der Annie Lennox mit Dave Stewart unter dem Namen Eurythmics Welthits wie "Sweet Dreams", "Thorn In My Side" und "When Tomorrow Comes" hatte, erinnert sie sich heute nicht gern: "Wir waren permanent am Arbeiten – jedes Jahr ein Album, Videos, Fotoshootings", sagt die Musikerin, die in London Klavier und Flöte studiert hat. "Wir wollten immer dranbleiben, stark bleiben und diesen wunderbaren Lauf, den wir hatten, in Schwung halten. Das war schwierig."

Besonders schwer fielen Lennox damals die Interviews. Denn das Hauptthema war ihr Aussehen – die rote Kurzhaarfrisur und die Männeranzüge, die sagen sollten: "Ich bin so stark wie ein Mann und will nicht auf mein Geschlecht reduziert werden!"

Deshalb kam damals das Gerücht auf, Lennox sei lesbisch – zu einer Zeit, als sie in erster Ehe mit einem Hare-Krishna-Jünger verheiratet war. Nach der zweiten Ehe mit dem israelischen Filmemacher Uri Fruchtmann, der Geburt ihrer mittlerweile erwachsenen Töchter Lola und Tali ist die gebürtige Schottin heute mit einem Arzt aus Südafrika glücklich. Am 25. Dezember wird Annie Lennox 60 Jahre alt.