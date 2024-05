Stimm-Probleme: Rock-Superstar Bruce Springsteen muss Europa-Tour stoppen

Bereits das Konzert am Samstag in Marseille musste kurzfristig abgesagt werden, nun ist klar, dass Rock-Superstar Bruce Springsteen länger pausieren muss. Das teilte der 74-Jährige am Sonntag auf seinen Social-Media-Kanälen mit. Demnach sind die Stimmprobleme so schlimm, dass ihm seine Ärzte dazu rieten, die Europa-Tour vorerst zu unterbrechen.

Springsteen und seine "E Street Band" sollen demnach zumindest zehn Tage lang aussetzen. Das betrifft seine Shows in Prag am 28. Mai sowie jene im San-Siro-Stadion in Mailand (angesetzt für 1. und 3. Juni). Neue Termine sollen zeitnah bekannt gegeben werden, Rückerstattungen sind jederzeit möglich. Weitergehen soll es dann am 12. Juni in Madrid.