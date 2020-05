Stilvoller Auftritt für jedermann

Auch in Österreich findet man immer öfter die internationalen Ausdrücke wie "Formal", "Come as you are" und "Black tie" auf den Einladungskarten.

Kann man dort im dunklen Anzug oder im Cocktail-Kleid erscheinen? Oder muss man Smoking und Abendkleid tragen? Die Antworten auf all diese Fragen, sowie viele Tipps und Tricks zum perfekten Styling hat die Trend-Setterin jetzt in zwei Büchern "Dresscode Man" und "Dresscode Woman" ( Lesethek, jeweils Euro 29,90 ) zusammengefasst.

"Obwohl ich heuer mit meiner Familie leger feiern werde, finde ich es sehr schön, wenn man sich zu Weihnachten elegant kleidet", betonte Schauspielerin Hilde Dalik, die zurzeit mit dem gar nicht weihnachtlichen Stück "Frühlingserwachen" in den Kammerspielen auf der Bühne steht. Silvester will sich die hübsche Mimin hingegen von ihrer Laune inspirieren lassen. "Das Buch steht schon auf meiner Wunschliste für Weihnachten", verriet Semrad, der sich nur ungern einem Modediktaten unterwirft. Aber: "Ich wollte immer schon wissen, wie man eine Masche richtig bindet". Am Silvesterabend wird er diese jedoch nicht brauchen: "Ich bin bei der Willi Resetarits -Silvester-Schau."