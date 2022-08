Stifler's Mum: "American Pie" verhalf Jennifer Coolidge zu regem Sexleben

Die Rolle als Stifler’s Mom im Kultfilm "American Pie" hat Jennifer Coolidge nicht nur weltweite Bekanntheit beschert, sondern auch ein reges Liebesleben. Die US-Amerikanerin verriet im Interview mit Variety, dass sie nach der Veröffentlichung des Film im Jahr 1999 ziemlich viel "Sex-Action" gehabt habe.

200 Menschen im Bett

"Es gab so viele Vorteile, diesen Film gemacht zu haben", erzählte die Schauspielerin. Und damit meint die heute 60-Jährige nicht ihr Gehalt. "Ich meine, es gibt ungefähr 200 Menschen, mit denen ich sonst niemals geschlafen hätte."

In "American Pie spielte Coolidge eine Mutter, die den Freund ihres Sohnes verfĂĽhrte. Der Film spielte weltweit 235 Millionen US-Dollar ein. Zuletzt machte Coolidge mit der Rolle der Tanya McQuoid in der Serie "The White Lotus" auf sich aufmerksam. FĂĽr ihre Darstellung erhielt sie ihre erste Emmy-Nominierung. Momentan arbeitet sie auf Sizilien an der zweiten Staffel.