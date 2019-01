"Crocodile Hunter"-Witwe: "Beziehung zu Tochter irritiert andere"

Familie führt Steve Irwins Vermächtnis weiter

Die Familie Irwin ist nach wie vor damit beschäftigt, Steves Vermächtnis weiterzuführen. Seit Oktober gibt es im US-Fernsehen die neue TV-Serie "Crikey! It's The Irwins", in der ihr Lebensalltag im Australia Zoo in Queensland dokumentiert wird.

Anlässlich des Serien-Starts sagte Bindi gegenüber Reuters: "Wir treten in die Fußstapfen unseres Vaters (...). In der Show werden wir genau die Sachen machen, die er getan hat, um sicherzugehen, dass wir alles, was er am meisten geliebt hat, in Zukunft so weiterführen."