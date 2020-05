Steuerflüchtling Depardieu verärgert Franzosen

Depardieu war schon mehrfach wegen seiner cholerischen Reaktionen aufgefallen. So hatte er einen Fotografen im Jahr 2005 in Florenz mit einem Kopfstoß niedergeschlagen.

In Frankreich wird der provokante Akt des Mannes, der erst kürzlich stockbetrunken vom Motorroller fiel, sehr kontrovers diskutiert. Viele Franzosen sind verärgert, dass Depardieu, der aus einfachsten Verhältnissen kommt, so wenig solidarisch ist mit dem hochverschuldeten Land. Andere meinen, dass Hollandes Reichensteuer die Leute zu Recht außer Landes treibt. Denn wer mehr als eine Million Euro im Jahr verdient, muss davon 75 Prozent (!) Steuer zahlen. Das sei eine glatte Enteignung.

Der Weingutbesitzer Depardieu hat sich deshalb zwei Kilometer hinter der französischen Grenze in einem belgischen Ort namens Néchin ein angeblich besonders hässliches Haus gekauft, das direkt an einer Kreuzung liegt. Laut Le Parisien sind bereits 5000 Steuerexilanten in Belgien, wo man zwar hohe Lohnsteuern zahlt, das Vermögen jedoch unangetastet bleibt.