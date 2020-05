Steffen Henssler: „Bin einfach gestrickt“

„Ich wollte die Ausbildung in der Sushi-Akademie in L. A. machen.“ Damals hatte er aber „10.000 Mark Miese“ auf der Bank und konnte sich den Kurspreis von 6000 Dollar nicht leisten. „Da hab ich Lotto gespielt.“ Er kreuzte neun Zahlen auf einem Systemschein an und vergaß, ihn abzugeben. „Keine einzige Zahl kam. In der nächsten Woche hab ich den Schein aufgegeben, hatte fünf Richtige und 22.000 Euro gewonnen, das war geil“, erinnert sich Henssler und wärmt sich im Café Drechsler die Hände am Kakao-Häferl. Er beschreibt sich als Mensch, „der mit beiden Beinen fest im Leben steht, viel Humor und auch viel Ironie hat.“