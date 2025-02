Stefan Raab mischt beim ESC mit: Für Michelle Hunziker "ein gutes Zeichen"

Die diesjährige ESC-Moderatorin Michelle Hunziker will Deutschland im Finale des Musikwettbewerbs in Basel gerne ganz vorn sehen. "Es wäre natürlich schön, wenn jetzt Deutschland gewinnen würde", sagte die in Italien lebende Schweizerin der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Berliner Modewoche. "Dann hätte ich wirklich ein Trio gemacht."