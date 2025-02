Stefan Raab: Plant er, wieder beim ESC teilzunehmen?

Auch seine Song-Contest-Show "Chefsache ESC - Wer singt für Deutschland?" steht in den Startlöchern: Die Live-Shows sind am 14., 15. und 22. Februar auf RTL (und RTL+) zu sehen, das Finale am 1. März in der ARD. Raab wird seit Jahrzehnten eng mit dem Song Contest verknüpft, so entdeckte er beispielsweise nicht nur Lena, die mit "Satellite" 2010 den ESC in Oslo gewann, er selbst trat vor genau 25 Jahren mit dem Schabernack-Song "Wadde hadde dudde da?" an und erreichte den fünften Platz.

Nach seinem Comeback als TV-Moderator stellt sich nun auch die Frage: Würde der 58-jährige Raab selbst wieder beim ESC teilnehmen?