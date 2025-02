Wie zu "TV Total"-Zeiten: Stefan Raab crasht RTL-Sendungen

Da kommen Erinnerungen an die Hoch-Zeiten von "TV Total" auf, in denen Stefan Raab Anarcho-TV neu definierte: Am 5. Februar crashte der mittlerweile 58-jährige Moderator gleich zwei Live-Sendungen der RTL-Gruppe. Vor laufenden Kameras bezeichnete er sich als "neuen RTL-Chef", der "den Laden" ein bisschen aufmischen möchte.

Raab taucht überraschend in ntv-Nachrichtensendung auf

Raabs erstes "Opfer" war der ntv-Moderator Etienne Bell. In seiner Nachrichtensendung stand plötzlich Raab neben ihm, der mit seiner Cap und Daunenweste auf den ersten Blick gar nicht erkennbar war. Sichtlich irritiert begrüßte Bell seinen Überraschungs-Gast (mitsamt eigenem Kameramann), der neben ihm Platz nahm und sich mit den Worten vorstellte: "Ich bin seit heute der neue RTL-Chef." Auf einem kleinen Schild, das Raab dabei hatte, war sein neues Motto "RTL First" zu lesen. Bell gegenüber erklärte er grinsend und gewohnt frech: "Ich will, dass wir ein bisschen Schmackes in den Laden reinbekommen."

Was danach kam, lässt an frühere "TV Total"-Clips denken: Raab plauderte mit dem Nachrichtenmoderator betont lässig und versuchte, ihm den einen oder anderen skandalösen Sager über die deutsche Wahl zu entlocken, was ihm allerdings nicht gelang. Trotzdem zeigte sich Bell sympathisch und locker. Raab traute sich, seine Wahlpräferenz zu verraten: er werde "den Hässlichen" wählen. Auch über das Arbeitsklima bei RTL wurde kurz geplaudert.