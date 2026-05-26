Schwere Zeit für das Paar: Stefan Mross" Freundin gibt gesundheitliche Probleme bekannt

Eva Luginger, die seit 2023 mit Mross liiert ist, erhielt die Diagnose im Herbst des vergangenen Jahres. "Ich war längere Zeit in der Klinik. Der Gebärmutterhals wurde entfernt. Damit steht fest, dass ich keine Kinder bekommen kann", erzählte Luginger. Ihre Lebensplanung habe dies zumindest nicht beeinträchtigt, wie sie erklärte: "Es war für mich nie ein Thema, dass ich eigene Kinder möchte. Umso mehr freue ich mich, dass wir Stefans drei Kinder in unserem Leben haben."

Während Stefan Mross ' ARD-Show "Immer wieder sonntags" vor dem Aus steht, sehen sich der deutsche Musiker und seine Freundin Eva Luginger mit einer gesundheitlichen Krise konfrontiert. Bei der 38-jährigen Partnerin des Schlagerstars wurde eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert, über die Luginger nun mit der Bild-Zeitung offen sprach.

Mross hatte wegen der Spitalsaufenthalte seiner Freundin im vergangenen Jahr immer wieder Termine abgesagt. Er betonte im Bild-Interview, dass die Erfahrung ihn und seine Freundin noch näher gebracht habe. "Evas Krankheit hat den Blick aufs Wesentliche geschärft", so Mross, der bei der Gelegenheit auch betonte, wie wichtig Luginger für ihn ist.

Mross: "Ohne sie würde ich Sendungs-Aus nicht verkraften"

"Eva ist mein wichtigster Mensch. Ohne sie würde ich das Aus meiner Sendung nicht verkraften", gestand der Schlagerstar, der in dem Interview auch erzählte, dass er inzwischen wieder Kontakt zu seinen Kindern habe, die er mit seiner zweiten Frau Susanne Schmidt teilt (dazu mehr). Auch das dürfte in der schwierigen Zeit ein Trost sein. Bild zufolge "galt der Kontakt" lange als "schwierig".

Die ARD hatte im März angekündigt, die seit rund 30 Jahren laufende Show "Immer wieder sonntags" nach diesem Jahr absetzen zu wollen und begründete das Aus mit Sparmaßnahmen.