Ian McKellen nach Bühnensturz - "Habe geschrien: 'Mein Genick ist gebrochen, ich sterbe'

Der britische Starschauspieler Ian McKellen sagte am Montag dem BBC-Radio, er habe befürchtet, er würde sterben, als er im Juni während einer Aufführung von einer Londoner Bühne stürzte.

Der 85-Jährige spielte die Hauptrolle in "Player Kings", einer Kombination von Shakespeare s "Henry IV, Parts One and Two", im Westend der Hauptstadt, als er während einer Kampfszene stolperte und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bei der anschließenden Tournee musste er ersetzt werden.

"Emotional einige Rückstände"

McKellen brach sich bei dem Sturz das Handgelenk und einen Wirbel, sagte aber, dass ihn die Polsterung des Anzugs, den er für die Rolle des übergewichtigen John Falstaff trug, vor ernsthafteren Verletzungen bewahrt habe. "Ich bin körperlich absolut genesen", sagte der Schauspieler. "Emotional habe ich einige Rückstände, mit denen ich fertig werden muss. Als ich von der Bühne stürzte, dachte ich: 'Das ist das Ende!' Das waren die Worte in meinem Kopf", erinnerte er sich. "Anscheinend habe ich geschrien: 'Mein Genick ist gebrochen, ich sterbe.' Ich kann mich nicht erinnern, das gesagt zu haben. Es ging also eine Menge in meinem Kopf vor, als mein Körper auf den Sturz reagierte."

In einem Interview mit dem BBC-Fernsehen sagte McKellen, dessen Bühnenkarriere bis ins Jahr 1961 zurückreicht und der vor allem für seine Rolle des Gandalf in den Verfilmungen von "Herr der Ringe" und "Der Hobbit" bekannt ist, dass er nicht vorhabe, sich zurückzuziehen, und dass er nicht wolle, dass jemand anderes den Gandalf im nächsten Teil der "Herr der Ringe"-Franchise spiele, der im Jahr 2026 erscheinen soll.

McKellens neuester Film, "The Critic", der auf dem Roman "Curtain Call" von Anthony Quinn basiert und in dem er den einflussreichen Theaterkritiker Jimmy Erskine im London der 1930er-Jahre spielt, kommt Ende des Monats in die Kinos.