Verschwitzt und mit ziemlich gequältem Gesichtsausdruck: Hollywoodstar Claire Danes sieht beim Joggen am Strand in Santa Monica aus wie jeder andere Mensch, der in der Mittagshitze laufen geht.



Von Star-Glamour ist da nicht die Spur, wenn sich die Schauspielerin in der prallen Sonne abstrampelt.



Trotz intensivem Lauftraining zeichnen sich bei dem "Homeland"-Star an den Schenkeln auch einige Dellen ab.



Das fleißige Sporteln lohnt sich aber dennoch: Auf dem Red Carpet sieht Danes umso fitter aus.





Eigentlich hat sich Kate Hudson für ihren neuen Film "Sister" ihre Haare gerade raspelkurz geschoren ( Fotos hier ). Nun zeigte sich die Schauspielerin am Set aber mit Perücke – dafür ganz ohne Make-up.

So völlig ungeschminkt hätten wir die Hollywoodschönheit aber beinahe nicht erkannt.



Setzt sich Kate bei Events doch nur all zu gern von Kopf bis Fuß zurechtgemacht in Szene.



Weitaus unprätentiöser ist das britische odel Suki Waterhouse, das in seiner Freizeit am liebsten ungeschminkt zeigt.

Das Motto der 25-Jährigen lautet offenbar: Hauptsache praktisch und bequem.

Wenn es schnell gehen muss, verlässt die 25-Jährige sogar mal mit nassen Haaren und einem Handtuch auf dem Kopf das Haus.

Bei offiziellen Anlässen darf's dann aber auch für die coole Suki ein bisserl Schickimicki sein.

Huch, wer wurde denn hier völlig ungeschminkt in Studio City Los Angeles geknippst?

Kleiner Tipp: Die Schauspielerin, die hier ihr Gesicht vor den Paparazzi zu verstecken versucht, wurde durch die 90er-Serie "Beverly Hills, 90210" bekannt. Na, erkennen Sie die 44-Jährige schon?

Richtig. Es handelt sich bei dieser Promidame um Seriendarstellerin Jennie Garth, die ohne Make-up auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen ist...

....trägt sie auf dem Red Carpet doch sonst immer gleich mehrere Schichten Schminke auf.

Nicht nur als Normalo hat man mal einen Bad-Hair-Day. Auch bei Schauspielerin Diane Kruger sitzen die Haare nicht immer so toll wie auf dem roten Teppich.

Der Hollywoodstar zeigte sich jetzt nach einem Einkauf im US-Drogeriemarkt CVS in New York mit ziemlich faden Locken und ohne Make-up.

Privat gibt's bei der Ex von Joshua Jackson also natur pur. Bei ihren öffentlichen Auftritten brezelt sich Kruger aber lieber auf.

Sie liebt den Bohemian Chic und wagt sich auch mal ohne Make-up aus dem Haus...

Erst kürzlich wurde Tim Burton Muse Helena Bonham Carter mal wieder ungeschminkt bei einem Spaziergang durch London erwischt. Dabei gönnte sie sich ganz unprätentiös ein Sandwich to go.

Gestylt sieht die 50-Jährige übrigens so aus.

Ohne Make-up machen aber die meisten Stars einen eher unscheinbaren Eindruck: So auch US-Schauspielerin Jamie King, die kürzlich ungeschminkt in einem Nagelstudio in Beverly Hills erwischt wurde.

Der "Heart of Dixie"-Star ließ sich mit ungemachten Haaren und ohne Make-Up eine Mani- und Pediküre verpassen und surfte dabei scheinbar unbemerkt mit dem Smartphone.

Als die zweifache Mama schließlich doch von Papararazzi gesichtet wurde, versuchte sie ihre Augenringe hinter einer Sonnenbrille zu verstecken. Zu spät: Die Fotografen hatten King längst erkannt und fotografiert.

Auf dem Red Carpet sieht die 37-Jährige für gewöhnlich wesentlich glamouröser aus: Da setzt die Blondine bevorzugt auf Porzellan-Teint dank Foundation und kräftig-rote Lippen.

Hollywoodstar Reese Witherspoon ist bekannt dafür, sich auch im Alltag ordentlich heraus zu putzen. Und wenn sie ungeschminkt vom Fitnesstraining kommt, dann immer nur mit großer Sonnenbrille. Jetzt hat die 40-Jährige aber eine Ausnahme gemacht.

Auf einer Kreuzung im Nobeviertel Brentwood hat die Schauspielerin ganz kurz ihre Brille abgenommen und wurde prompt von Paparazzi abgelichtet.

So "anders" sieht Frau Witherspoon dann am Red Carpet aus.

Was Kosmetikerinnen in Los Angeles für interessante Bilder machen könnten: Promis wie Sharon Stone kommen nämlich gänzlich "undone" in den Beauty-Laden ihres Vertrauens Die Hollywoodstars, die massiert und manikürt werden wollen, stylen sich für den Kosmetikbesuch natürlich nicht auf.

So wie Sharon Stone, die sich im Stuwwelpeter-Look durchkneten lässt, während sie eine Tratsch-Zeitung liest. Vielleicht findet sie sich ja selbst darin.

Mit Maskerade sieht die 58-jährige Hollywooddiva dann so aus.

Juliette Lewis

Die Schauspielerin und Rock-Göre geht mit ihrem Hund Gassi und wirkt dabei etwas unglamouröser ...

... als bei der Vanity Fair Oscarparty.

Tyra Banks

Kein Make-up, keine Frisur und kein Foto-Filter: Model Tyra Banks ist offenbar nicht eitel und zeigt sich auf Instagram mit einem etwas eigenwilligen Blick.

So sieht Banks aus, wenn sie sich etwas auftakelt.

Jennifer Garner

Jennifer Garner ist bekannt dafür, uneitel zu sein. Etwas geschminkt geht die Ex von Ben Affleck dennoch meist aus dem Haus. Wenn es aber zum Fit-Marsch geht, verzichtet die 44-Jährige komplett auf Make-Up und Haarstyling.

So glamourös sieht die dreifache Mama aus, wenn sie auf einem Red Carpet auftaucht.

Calista Flockhart

Nachdem es ihrem Mann Harrison Ford nach einem Flugzeugabsturz wieder einigermaßen gut geht, shoppt Calista Flockhart fast unerkannt - weil ohne Schminke - fleißig Deko für Ostern.

Der "Ally McBeal"-Star kann aber auch anders.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan hat sich von ihren Skandalen ebenfalls erholt, spielt in London Theater und postete kürzlich ein Bild von sich - ganz ohne Make-Up.

Vielen Fans gefiels - Lohan wirkt mit mehr Styling schnell extrem unnatürlich.

Rihanna

Rihanna sieht offenbar immer, immer, echt immer gut aus. Egal was sie trägt, oder nicht trägt.

Rihanna mit ordentlich Make-Up bei einer Filmpremiere.

Naomi Watts

Sehr erfreut ist Naomi Watts nicht, als Fotografen sie am Weg ins Fitnessstudio knipsen. Dabei ist die 47-jährige Schauspielerin immerhin auch ohne Schminke und Stylist zu erkennen - in Hollywood nicht unbedingt Normalität.

Aufgehübscht sieht Watts dann doch etwas anders aus. Zu ihren Falten steht die Australierin aber. Watts gilt als eine der ganz, ganz wenigen im Showbiz, die ihre Falten zeigt und auf Botox und Co offensichtlich verzichtet.

Ariana Grande

Herzig: Das junge Starlet Ariana Grande ist auch ungeschminkt possierlich. Die Dame ist ja aber auch erst 22.

Hier zeigt sich der Nickelodeon-Star von "Cat Valentine" aufgebrezelt bei den MTV Awards.

Halle Berry

Von Paris geht es nun doch wieder nach Los Angeles. Auf die Paparazzi, die hier lauern, pfeift Halle Berry aber dennoch. Ohne Rundum-Styling und Designer-Tascherl geht die Schauspielerin einkaufen.

Bei Veranstaltungen glänzt die 49-Jährige dann aber stets auf Neue.

Lily Allen

Eigentlich gibt Lily Allen ihren Fans Tipps, wie man Eyeliner richtig benützt. Auffälliges Make-up liebt die britische Sängerin vor allem auf der Bühne. Jetzt zeigte sich die 29-Jährige aber komplett ohne Schminke in den Straßen von New York.

Zum Verlgeich: Allen sieht mit Lippenstift und Kajal schon sehr anders aus.

Ungekämmt und ungeschminkt geht es für diese Schauspielerin im Regen schnell zum nächsten Geschäftstreffen in Los Angeles. "Friends"-Star Lisa Kudrow ist als äußerst uneitel bekannt.

Die 52-Jährige hat sich dem strengen Schönheitsdiktaten in Hollywood nie ergeben. Aber Pressefotos und und Red Carpet-Events mit reichlich Make-Up und einem Zahnpastalächeln müssen eben ab und zu sein.

Candace Cameron

Die Schauspielerin kennen Sie nicht? Candace Cameron ...

... war Star der Serie "Full House", die nun neu aufgelegt wurde. Geschminkt kommt einem Cameron dann etwas bekannter vor.

Drew Barrymore

Auch Drew Barrymore steht zu ihren Falten und zeigt sich ohne Perfekt-Styling beim Coktail schlürfen.

Auf dem Red Carpet sieht die zweifache Mutter dann tatsächlich wieder aus wie ein Hollywood-Star.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow macht den Make-up-freien Selfie Trend mit und zeigt sich ohne Schminke, dafür mit Wasserflasche im Netz.

Ansonsten präsentiert sich "Miss Perfect" aber lieber wie aus dem Ei gepellt auf den Red Carpets.

Frauke Ludowig

Leicht ist sie nicht zu erkennen: Die "Exclusiv"-Moderatorin Frauke Ludowig postete ein Bild von sich ohne jegliches Make-up. Natürlich und gut sieht die 51-Jährige aus - auch wenn ihre Lippen wie durch ein Wunder, extrem an Volumen gewonnen haben.

So kennen wir die Society-Expertin. Perfekt blondiert und immer etwas aufgedonnert.

Jennifer Lopez

Ein seltenes Bild wird uns über Instagram zuteil. Die sonst auf Perfektion getrimmte Jennifer Lopez zeigt sich am Pool ihres Hauses ungeschminkt. Die 45-Jährige hat sich erst kürzlich von ihrem 27-jährigen Lover getrennt.

Make-Up-freie Momente hatte J.Lo noch nicht viele in ihrer Karriere. Journalisten müssen angeblich nach ihrem Konzert noch stundenlang warten, weil Jenny from the Block erneut geschminkt werden will.

Und jetzt von geschminkt auf ungeschminkt: Eva Longoria

Sie nennt Marilyn Monroe als ihr Stilvorbild und versucht so elegant wie der verstorbene Hollywood-Star zu sein.

Nicht zurecht gemacht sieht man die desperate Hausfrau äußerst selten. Nur leicht geschminkt hat man sie hier trotzdem einmal vor die Linse bekommen.

Kate Walsh: Am roten Teppich und als ihr alter Ego Edison Montgomery mag sie es glamourös.



Privat mag es "Private Practice"-Star Kate Walsh lockerer: Auch nicht perfekt gestylt hat sie ein Lächeln auf den Lippen.

Milla Jovovich: Das Model ist bei offiziellen Anlässen tippitoppi aufgebrezelt.

Privat mag sie es natürlicher. Oben ohne ist es gar nicht leicht den "Resident Evil"-Star zu erkennen.

Kirsten Dunst: So sieht Kirsten Dunst bei einem öffentlichen Event aus.

Und so, wenn sie im "Undone"-Look auf ihren nächsten Flug wartet.

Alessandra Ambrosia: Um das perfekte Aussehen des Victoria's-Secret-Model beneiden Alessandra wohl viele Damen.

Bei einem Dinner sieht das Model dann aber doch "menschlicher" aus als auf den Unterwäsche-Plakaten.

Kendra Wilkinson: Mit viel Make-up kann man Playmate Kendra Wilkinson nur bewundern.

Im Alltag hat der sympathische Reality-Star keine Scheu sich oben ohne zu zeigen - und das in zweifacher Hinsicht.

Katie Holmes: Vor ein paar Jahren präsentierte sich Holmes selbst für Paparazzi immer top-gestylt. Heute ist Katie in dieser Hinsicht viel lockerer.

Komplett ungeschminkt zeigt sich Katie Holmes in New York immer wieder auf der Straße.

Cindy Crawford : Das bekannteste Muttermal der Welt sieht mit ihren 46 Jahren noch immer blendend aus.

Mal mehr, mal weniger.

Cameron Diaz: Das All American Girl strahlt bei der Vorstellung ihres neuen Films.

Im Alltag ist sie nicht immer ganz so fröhlich, wenn sie Fotografen sieht.

Khloé Kardashian: Die jüngste der drei bekannten Kardashian-Schwestern versucht sich meist, von ihrer schönsten Seite zu zeigen.

Immer gelingt ihr das allerdings auch nicht.

Nicolette Sheridan: Nicolette Sheridan fanden viele als Edie in "Desperate Housewives" äußert sexy.

Ob sie Edie auch schon mal ohne Make-up sahen?

Debra Messing: Frau Messing kennt man als Grace aus "Will & Grace".

Im Alltag ist sie als solche weitaus schwieriger zu erkennen, als auf dem Roten Teppich.

Kim Kardashian: Kim ist so gut wie immer tippitoppi aufgemascherlt.

Nur gaaaanz selten geht sie oben ohne.

Rihanna: Auch Rihanna gehört zu jenen Promis, die sich für Paprazzifotos stylen und ihren Alltag zu einer Modeschau machen.

Ohne Verputz hat man sie dennoch schon einige Male vor die Linse bekommen.

Courtney Cox: Der "Cougar Town"-Star gilt als unkompliziert und uneitel.