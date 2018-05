Cannes-Eröffung: Die ersten Stars sind schon da

Mit dem Film "Everybody knows" von Asghar Farhadi mit Penelope Cruz und Javier Bardem in den Hauptrollen eröffnen am Dienstag, den 8. Mai, die Filmfestspiele in Cannes. Jury-Vorsitzende ist heuer Cate Blanchett, die sich am ersten Tag des Filmfestivals in einem pastellrosa Anzug präsentierte.