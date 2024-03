Stars, die zur (Normalo-)Schule gingen, als ihnen der Durchbruch gelang

Julia Stiles

Man kennt Julia Stiles aus Filmen wie "10 Dinge, die ich an Dir hasse" und "Save the Last Dance". Doch Stiles spielte bereits mit elf Jahren am Theater. Im Alter von 15 Jahren wirkte Julia Stiles nach einigen Gastrollen, die sie ab 1993 bekommen hatte, in dem Film "I love you, I love you not" mit Claire Danes, Jude Law und James Van Der Beek zum ersten Mal bei einer Kinoproduktion mit.