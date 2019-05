Stars, die zum Abnehmen gezwungen wurden

Nachdem Margot Robbie in "The Wolf of Wall Street" an der Seite von Leonardo Dicaprio gute Figur gemacht hatte, wurde ihr nahe gelegt, für ihre Rolle der Jane in "Tarzan" abzunehmen. Doch Robbie weigerte sich. Sie teilte den Produzenten mit: "Der Film spielt im 19 Jahrhundert. Wenn Jane ein paar Kilo mehr hat, dann ist es wahrscheinlich gut so."