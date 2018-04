Stars, die nach der Trennung durchdrehten

Anfang 2014 gaben Musiker Chris Martin und Schauspielerin Gwyneth Paltrow das Ende ihrer Ehe bekannt. Das Ex-Paar gab an, sich einvernehmlich freundschaftlich getrennt zu haben. Dass es aber nicht so einfach ist, wenn eine zehnjährige Ehe mit zwei Kindern in die Brüche geht, hat Martin jetzt in einem Interview gestanden.