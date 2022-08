Stars, die in ihren 30ern und 40ern noch Teenager spielten

Die am 8. August 2022 verstorbene Schauspielerin Olivia Newton-John wurde durch ihre Rolle der Highschool-Schülerin Sandy Olsson im Kultmusical "Grease" 1978 zum Weltstar - auch wenn sie Berichten zufolge befürchtet haben soll, zu alt zu sein, als sie diese annahm. Newton-John war bereits 29 Jahre alt, als sie für das Musical an der Seite von John Travolta gecastet wurde, der zum Zeitpunkt der Dreharbeiten übrigens 23 und ebenfalls kein Teenager mehr war. Dass Schauspieler wesentlich älter sind als die Charaktere, die sie verkörpern, ist in Hollywood aber keine Seltenheit. Diese Darsteller waren sogar schon über 30 oder 40, als sie für Teenager-Rollen angeheuert wurden: