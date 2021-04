Wenn aus Untreue die große Liebe wird: Stars, die ihre Liebhaber geheiratet haben

Blake Shelton

Auch wenn Blake Shelton inzwischen mit Gwen Stefani verlobt ist – seine Ehe mit Country-Star Miranda Lambert hat sich ebenfalls aus einer Affäre heraus entwickelt. Wie Miranda 2001 in einem Interview zugab, war Blake noch mit Kaynette Williams verheiratet, als sie ihn 2005 kennenlernte. Shelton verknallte sich in Lambert bei einem Konzert. "Ich hatte noch niemals im Leben mit jemandem eine solche Erfahrung. Auch wenn ich damals noch ein verheirateter Mann war", gestand auch der "The Voice"-Juror. "Ich habe mich in sie auf der Bühne verliebt." Im Mai 2011 gaben die beiden einander das Jawort. Im Juli 2015 hat das Paar aber die Scheidung eingereicht. Die ganz große Liebe dürfte es also doch nicht gewesen sein.