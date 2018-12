Unverfroren: Stars, die ihre Fans nach Geld fragten

Sylvester Stallone

Stallones Filmprojekt "Reach Me" war gefährdet, da ein Investor abgesprungen war. Die fehlende Finanzierung wollte der Schauspieler deshalb via Crowdfunding auftreiben. Stallone benutzte gleich zwei Plattformen, um Geld einzutreiben. 250.000 Dollar (220.000 Euro) wollte Stallone seinen Fans zuerst via Kickstarter entlocken, um das Filmprojekt "Reach Me" umzusetzen. Der Betrag wurde sogar überboten. Trotzdem wurde die Kampagne abgebrochen und auf Indiegogo neu gestartet. Zu dem Zeitpunkt hatte sich bereits ein anderer Investor gefunden, sodass nur mehr 50.000 Dollar (44.000 Euro) benötigt wurden. Knappe 18.000 Dollar (16.000 Euro) wurden erreicht. Die Fertigstellung von "Reach Me", der unter anderem mit Schauspiel-Größen wie Danny Trejo oder Rapper Nelly besetzt war, schützte leider nicht vor negativer Kritik.