Stars, die ihre eigenen Kinder beleidigt haben

Rosie O’Donnell

Nachdem Chelsea schließlich gefunden wurde, wandte sie sich an die Presse und stellte O'Donells Fähigkeiten als Mutter in Frage. Außerdem behauptete der an Depressionen leidende Teenager, er sei durch die Behauptung, psychisch krank zu sein, stigmatisiert worden: "Zu erzählen, dass ich geisteskrank wäre, hat wirklich weh getan. Die Menschen denken jetzt, ich wäre verrückt."