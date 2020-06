Starnacht mit viel Heimatmusik

Sabine Holzinger

Starnacht

Klagenfurt

Ein Sensationserfolg nicht nur für die Hitparaden-Stürmer "Die Seer": "Das Gefühl, auf Platz eins zu sein, ist unbeschreiblich. Es ist eine Freude, wie Weihnachten undOstern zusammen. Von 0 auf 1 ist nicht selbstverständlich", sagte "Die Seer“-Sängerinbei der "Seitenblicke"-Party, die am Vorabend der "" auf drei Schiffen am Seeuferstattfand.

Dass Volks- Rock-’n’-Roller Andreas Gabalier mit seinem Album "Home sweet Home" auf Platz 2 landete, kam überraschend: "Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Danke an unsere Fans, die unser 16. Album so fleißig kaufen!" Den Volksmusik-Aufschwung erklärt Holzinger so: "Dahoam is Dahoam. Die Menschen sehnen sich nach Heimatgefühlen. Nach dem, was uns alle verbindet." Während "Die Seer" ihren Erfolg auf den "Seitenblicke"-Schiffen ausgiebigst feierten, schonte sich " Deutschland sucht den Superstar"-Gewinnerin Beatrice Egli. Die sympathische Schweizerin, die mit "Glücksgefühle" auf Platz 5 der Ö3-AlbumCharts landete, wollte für ihren Auftritt fit sein. Auch Rainhard Fendrich zog es vor, den Vorabend im Hotel zu verbringen. Am Samstag gab er sich vor Beginn der " Starnacht" kurzweilig: "Ich hab’ noch anderes zu tun", sagte der 58-Jährige.