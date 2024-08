Starkoch The Duc Ngo: Starke Parfums in seinen Restaurants unerwünscht

Der Starkoch The Duc Ngo möchte am liebsten keine Gäste mehr in seinen Restaurants, die aufdringlich riechen. Zu starke Parfums seien in seinen Sushi- und Seafood-Restaurants unerwünscht, schrieb der Berliner Gastronom ("Ryōtei 893", "Funky Fish", "Kuchi", "Madame Ngo" und andere) auf Instagram.